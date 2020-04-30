В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині
Лавра закрита, лікарня забита хворими на COVID-19. Як живе Почаїв на карантині
Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк
Счета нардепа Ильи Кивы арестовали по делу Гандзюк
"Слуга народа" Холодов перед закрытием авиасообщения выехал на Кипр и пока не вернулся, - "Схемы"
"Слуга народа" Холодов перед закрытием авиасообщения выехал на Кипр и пока не вернулся, - "Схемы"
Умер актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Инферно" и "Мир Юрского периода"
Умер актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Инферно" и "Мир Юрского периода"
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В Таджикистане запретили русские окончания в фамилиях
В Таджикистане запретили русские окончания в фамилиях
Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Экс-нардепа Черненко приговорили к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком
Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение коронавирусом у переболевших
Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение коронавирусом у переболевших
ГлавнаяОбществоЖизнь

ВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещины

БТРы оснащены пулеметами "Маяк".

Фото: ukroboronprom.com.ua

Вооруженные силы Украины получили новую партию бронетранспортеров БТР-4Е, произведенных Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ХКБМ).

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO Морозова (ХКБМ), входящие в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Отмечается, что все БТР оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинскую часть", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.

Фото: ukroboronprom.com.ua

В сообщении подчеркивается, что предприятие ХКБМ выполнило уже 60% государственного заказа. По состоянию на конец апреля завод изготовил и передал Минобороны 28 бронетранспортеров из 45, предусмотренных государственным заказом.

В конце января "Укроборонпром" отчитался об успешных испытаниях корпусов БТРов, в которых нашли трещины.

24 января комиссия Министерства обороны и представителей бюро нашла недостатки в трех произведенных ЛКМЗ корпусах. Однако поставщик корпусов назвал трещины в них неотъемлемой частью технологического цикла производства.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец заявил, что ЛКМЗ поставил три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. Згурец утверждал, якобы новые корпуса некачественно сварены и в них можно найти "пустоты под тонким слоем металла, которые могут легко пробить вражеские пули".

БТР-4 - одна из самых лучших серийных украинских боевых машин. Он оборудован немецким двигателем, скорострельной автоматической 30-мм пушкой, высокоточный ракетным оружием, цифровой системой управления, наведения, навигации и связи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также