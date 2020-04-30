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​В Черновцах больной COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов

Позже он написал заявление в СБУ с требованием закрыть "Молодой буковинец" на полный карантин.

​В Черновцах больной COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
Секретарь Черновицко-Буковинской Консистории УПЦ МП архимандрит Никита
Фото: molbuk.ua

Черновицко-Буковинская Консистория УПЦ МП обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой закрыть редакцию газеты "Молодой буковинец" на полный карантин.

Такое заявление секретарь Консистории архимандрит Никита адресовал 30 апреля начальнику управления СБУ в области В. Монастырецкому, говорится на сайте газеты.

Отмечается, что накануне информационный портал molbuk.ua перепечатал эксклюзив "Религиозной правды", в котором источники сообщали о том, что руководитель Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП у митрополита Мелетия пневмония, а ряд священнослужителей, в том числе и сам секретарь епархии, больны COVID-19.

Эту же информацию со ссылкой на "Религиозное правду" вчера перепечатали и другие интернет-СМИ.

Корреспондент molbuk.ua обратился в епархию с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получил.

Однако сегодня архимандрит Никита посетил редакцию газеты "МБ", где демонстративно кашлял на сотрудников учреждения и вел себя нагло. Весь процесс посещения священнослужитель УПЦ МП снимал на видео.

Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что "вчера на страницах газеты "Молодой буковинец" узнал, что заболел COVID-19".

Фото: molbuk.ua

Также секретарь Консистории в своем письме отметил, что "контактировал с главным редактором и другими лицами", в связи с чем просит проверить "эпидемиологическое состояние" и закрыть редакцию на "полный карантин".

При этом он "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать никого опасности.

Ранее сообщалось, что мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС.

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