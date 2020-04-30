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Рынки в Киеве будут открывать постепенно, при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА

Восстановить работу смогут только официальные продовольственные рынки.

Рынки в Киеве будут открывать постепенно, при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА
Фото: Макс Требухов

Агропродовольственные рынки в Киеве будут открывать постепенно, при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Кабинет министров совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, по состоянию на 16.30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", - сообщил советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, на рынках необходимо будет обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Бондаренко отметил, что восстановить работу смогут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, нужно будет не допустить стихийной торговли вокруг.

Также будет действовать запрет на приготовление и употребление пищи на месте продажи.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля поддержал критерии открытия некоторых рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Ранее Минздрав подготовил требования к работе рынков в условиях карантинных ограничений. Их работу будет контролировать Госпродпотребслужба.

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