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Офис генпрокурора заинтересовался деятельностью "Эпицентра" и ДТЕК Рината Ахметова

Предприниматели проводили акцию возле Кабинета министров.

Офис генпрокурора заинтересовался деятельностью "Эпицентра" и ДТЕК Рината Ахметова
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина. 

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

"Мы будем изучать этот вопрос", - сказала она. 

По ее словам, на это есть запрос общества, поскольку предприниматели проводили акцию возле Кабинета Министров. 

Также проверка коснется и ДТЕК бизнесмена Рината Ахметова

По данным СМИ, в некоторых магазинах "Эпицентр" работают все отделы, а не только продуктовые и с товарами первой необходимости.

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