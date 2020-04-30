Офис генпрокурора заинтересовался деятельностью "Эпицентра" и ДТЕК Рината Ахметова

Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

"Мы будем изучать этот вопрос", - сказала она.

По ее словам, на это есть запрос общества, поскольку предприниматели проводили акцию возле Кабинета Министров.

Также проверка коснется и ДТЕК бизнесмена Рината Ахметова.

По данным СМИ, в некоторых магазинах "Эпицентр" работают все отделы, а не только продуктовые и с товарами первой необходимости.