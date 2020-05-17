За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
ГлавнаяОбществоЖизнь

От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы

Всего в городе зафиксировали пять смертей от COVID-19.

От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Фото: Укринформ

В Одессе за последние сутки от коронавируса умер врач-реаниматолог городской больницы №10 и директриса школы №1. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", - написал он в фейсбук.

За прошедшие сутки в Одессе COVID-19 подтвердили у 12 пациентов. Общее количество инфицированных в городе составляет 156 человек, в области - 746.

Больше всего больных в Подольском районе - 356 случаев.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч. За сутки вирус подтвердили у 433 человек.

Ранее сообщалось, что умер главный врач станции скорой помощи в Ивано-Франковске, у которого обнаружили COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также