Закупленные Минздравом месяц назад защитные костюмы доставили в Украину

Китайские защитные костюмы, закупленные Министерством здравоохранения месяц назад, доставили в Украину. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам", - сообщил он на брифинге в воскресенье.

Степанов уточнил, что "в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам".

Он также напомнил, что в регионы уже распределены костюмы биозащиты, которые были закуплены за средства НАК "Нафтогаз Украины".

"Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в около 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19", - сказал министр.

Ранее Минздрав списал на форс-мажор задержку с доставкой китайских защитных костюмов. По словам Степанова, поставщик обещал привезти их до 1 мая. Однако Государственная таможенная служба Китая ввела ограничение на экспорт средств защиты.

Напомним, 17 апреля Минздрав подписал договор с ООО "Меддив" на поставку 71 374 китайских защитных комбинезонов на 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен). Замглавы Минздрава Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тыс. костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Предприятие успело запустить в пошив первую партию из 23,5 тысяч костюмов. Но через два дня Минздрав выставил дополнительное требование. Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 1426 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

Накануне в компании "Текстиль-Контакт" заявили, что им не дали продать в Германию защитные костюмы, от которых отказался Минздрав, а продать их в Украине некому.