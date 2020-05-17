"Всеукраинская школа онлайн" покажет урок ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В нем примут участие Тамила Ташева, Нариман Алиев, Севгиль Мусаева и Джамала.

Завтра, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Офис президента.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - считают на Банковой.

Фото: Офис президента

Напомним, Меджлис призвал поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой и зажечь свечу в окне 17 мая в 21:00 в память о депортированных крымских татарах.

По случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине отмечают 18 мая, на здании Офиса президента и Кабинета министров вечером 17,18 и 19 мая также покажут световую видео-инсталляцию.

Насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания произошло в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.