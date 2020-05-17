Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ГлавнаяОбществоОбразование

"Всеукраинская школа онлайн" покажет урок ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В нем примут участие Тамила Ташева, Нариман Алиев, Севгиль Мусаева и Джамала.

"Всеукраинская школа онлайн" покажет урок ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Фото: Lb.ua

Завтра, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Офис президента.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - считают на Банковой.

Фото: Офис президента

Напомним, Меджлис призвал поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой и зажечь свечу в окне 17 мая в 21:00 в память о депортированных крымских татарах.

По случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине отмечают 18 мая, на здании Офиса президента и Кабинета министров вечером 17,18 и 19 мая также покажут световую видео-инсталляцию.

Насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания произошло в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также