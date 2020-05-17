Из-за вспышки COVID-19 в монастыре УПЦ МП в Хмельницкой области запретили посещать храмы

Запрет распространяется на все конфессии.

С субботы, 16 мая, жителям Шепетовского района Хмельницкой области запретили посещать храмы. Запрет связан с вспышкой коронавирусной инфекции в Городищенском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата.

Соответствующее решение в отношении служб с участием прихожан всех конфессий приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям городского совета Шепетовки, сообщает пресс-служба РГА.

"Запретить посещение и проведение любых мероприятий служителями религиозных учреждений всех конфессий (внутри помещений и около них), предусматривающие наличие посетителей", – говорится в принятом документе.

В самом городе обнаружили пока только два лабораторно подтвержденных случая COVID-19, а еще 12 - в селе Городище. Поэтому Национальная полиция уже установила круглосуточный пост вокруг территории монастыря, чтобы проконтролировать соблюдение карантина.

Ранее мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС.