На орбиту запустили беспилотный шаттл ВВС США

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Ракета-носитель Atlas V в воскресенье успешно стартовала на орбиту Земли с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance.

Аппарат стартовал с мыса Канаверал во Флориде в 15:14 по киевскому времени, прямая трансляция проходила на YouTube-канале компании.

Первоначально старт должен был состояться еще в субботу, но был отложен на сутки из-за непогоды в районе космодрома.

Экспериментальный беспилотный орбитальный самолет X-37B разрабатывался компанией Boeing совместно с NASA с 1999 года в интересах ВВС США, пишет издание N+1.

Впервые космоплан запущен на орбиту в апреле 2010 года, после чего его запускали еще четыре раза. Официально цели ни одной из миссий с участием X-37B не разглашаются, но предполагается, что они будут использоваться в том числе и для разведки.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их. Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

На космолете, который совмещает свойства самолета и космического корабля, установлен служебный модуль с аппаратурой для увеличения возможностей проведения экспериментов, большая часть из которых засекречена.

Согласно официальной информации Пентагона, в интересах научно-исследовательской лаборатории ВМС США на борту X-37B будет проведен эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию с последующим изучением возможности ее передачи на Землю.

Подобные технологии могут обеспечить практически неограниченное полетное время для электрических беспилотных летательных аппаратов и продлевать срок службы спутников, а также оказывать поддержку действиям формирований вооруженных сил в удаленных районах на Земле.

В интересах НАСА также планируется проведение двух экспериментов по исследованию воздействия радиации и других космических явлений на материалы и семена растений для выращивания пищи. Кроме того, мини-шаттл выведет на орбиту разработанный академией ВВС США небольшой спутник FalconSat-8 для проведения серии экспериментов.