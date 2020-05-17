Фото: EPA/UPG

Полиция Варшавы в субботу разогнала участников акции протеста, на которой требовали отменить ограничения на функционирование экономики, введенных в связи с пандемией, и предоставить большую помощь предпринимателям. Об этом пишет Укринформ.

По информации представителя варшавской полиции Сильвестра Марчака, вчера задержали более 380 протестующих, 150 - оштрафованы, а дела относительно наказания остальных направлены в суд.

Пять человек арестованы за нападение на полицейских, словесные оскорбления в их адрес или повреждение полицейского имущества.

Фото: EPA/UPG

Протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти до президентского дворца и парламента страны. Полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным.

Ранее власти Варшавы не позволили проводить мероприятие. Это решение поддержали окружной и апелляционный суды.

Требование полиции разойтись протестующие игнорировали и пытались группами пройти дальше. Тогда полиция начала задерживать людей. Не имея возможности пройти до президентского дворца и парламента, протестующие направились к офису правящей партии "Право и Справедливость" (PiS). Но полиция заблокировала движение на подступах к нему.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Одним из задержанных оказался и сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Польский законодатель утверждал, что против него применяли силу и проводили в полицейский автомобиль, несмотря на предупреждения, что он сенатор и имеет депутатский иммунитет. Полиция убеждает, что действовала в рамках закона, а Бурого задержали не зная, что он сенатор польского парламента.

Возмущение действиями полиции в отношении протестующих выразил также мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого 15 мая выдвинули кандидатом в президенты Польши.

Забастовку предпринимателей организовал другой кандидат в президенты Польши Павел Танайно.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Несмотря на то, что польская власть приняла две программы мер по защите малого, среднего и крупного бизнеса от последствий кризиса, предприниматели считают их недостаточными и требуют большей помощи и скорейшего размораживания экономики страны.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса действуют в стране с середины марта.