Футболисты вышли на поле впервые после двухмесячного перерыва.

Фото: EPA/UPG Тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман приветствует Анхелиньо

В субботу возобновились игры чемпионата Германии по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что болезнь еще не отступила, власти позволили доиграть сезон без зрителей на трибунах.

Перед вынужденной паузой лидерство в чемпионате удерживала "Бавария", чье преимущество над ближайшим преследователем в лице дортмундской "Боруссии" составляло четыре очка.

Лидер чемпионата сыграет первую игру после карантина в воскресенье, тогда как "Боруссия" в субботу разгромила "Шальке" в рурском дерби. Дома при пустых трибунах "шмели" уверенно разобрались с соперником, забив четыре безответных гола. Отличились Эрлинг Холанд, Торган Азар и дважды Рафаэл Геррейру.

Фото: EPA/UPG "Боруссия" разгромила соперника на пустом домашнем стадионе

В других поединках идущий третьим "РБ Лейпциг" дома сыграл вничью с "Фрайбургом" (1:1), а "Фортуна" - с "Падерборном 07" (0:0).

"Герта" победила "Хоффенхайм" со счетом 3:0, а "Вольфсбург" - "Аугсбург" со счетом 2:1.

Фото: EPA/UPG Охранник на стадионе "РБ Лейцпиг"

Фото: EPA/UPG Главный тренер "Хоффенхайма" Алфред Схрёдер

Фото: EPA/UPG Социальная дистанция на скамье запасных "Фортуны"

Фото: EPA/UPG Главный тренер "Фортуны" Уве Рёслер дает интервью. Микрофон в пакетике и на трехметровой палке

Фото: EPA/UPG Футболисты "Герты" празднуют, забыв о коронавирусе