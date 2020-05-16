В субботу возобновились игры чемпионата Германии по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что болезнь еще не отступила, власти позволили доиграть сезон без зрителей на трибунах.
Перед вынужденной паузой лидерство в чемпионате удерживала "Бавария", чье преимущество над ближайшим преследователем в лице дортмундской "Боруссии" составляло четыре очка.
Лидер чемпионата сыграет первую игру после карантина в воскресенье, тогда как "Боруссия" в субботу разгромила "Шальке" в рурском дерби. Дома при пустых трибунах "шмели" уверенно разобрались с соперником, забив четыре безответных гола. Отличились Эрлинг Холанд, Торган Азар и дважды Рафаэл Геррейру.
В других поединках идущий третьим "РБ Лейпциг" дома сыграл вничью с "Фрайбургом" (1:1), а "Фортуна" - с "Падерборном 07" (0:0).
"Герта" победила "Хоффенхайм" со счетом 3:0, а "Вольфсбург" - "Аугсбург" со счетом 2:1.