В Иране французскую ученую приговорили к 6 годам тюрьмы

Ее обвинили в заговоре против нацбезопасности и пропаганде.

61-летнюю ученую-антрополога Фарибу Адельху 16 мая суд в Тегеране приговорил к шести годам лишения свободы. Об этом пишет Reuters.

"Филиал 15 Революционного суда Тегерана приговорил ее к пяти годам тюремного заключения за сбор и заговор против национальной безопасности Ирана. Она также была приговорена к одному году тюремного заключения за пропаганду против Исламской Республики", - сообщил ее адвокат Саид Дехган.

Заключенная намерена обжаловать приговор суда в Тегеране.

Фариба Адельха с 1993 года работает в парижском Институте политических исследований. Активно исследовала иранскую революцию, социальные и политические изменения в Иране во второй половине XX века. Ее книга "Революция с женским голосом" стала одной из первых попыток дать голос иранским женщинам.

Адельха и ее друг и коллега - французский социолог Ролан Маршаль были задержаны в Тегеране в июне 2019 года. Фариба Адельха имеет двойное гражданство - Ирана и Франции, которое Иран не признает.

В январе органы юстиции Ирана сняли с Адельхи обвинения в шпионаже, который в Иране карается смертной казнью. Процесс по ее делу стартовал в начале марта в Тегеранском революционном суде.

Ролан Маршаль в марте был освобожден и возвратился во Францию. По сообщению иранской стороны, он вышел на свободу в рамках обмена заключенными.