В американском штате Флорида 15 мая вблизи авиабазы потерпел крушение военный истребитель пятого поколения F-22. Пилот катапультировался и находится в стабильном состоянии, пишет USA Today.

Фото: eglin.af.mil Истребитель пятого поколения F-22, США

Командование авиабазы "Эглин" во Флориде, откуда вылетел истребитель, сообщает, что сегодня около 16:15 по киевскому времени произошла авария истребителя F-22, закрепленного за 43-й истребительной эскадрилье Военно-воздушных сил США. Место инцидента находится в 19 км от авиабазы "Эглин" на учебном полигоне.

Отмечается, что пилот катапультировался, его доставили в больницу. Сейчас состояние пилота истребителя оценивают как стабильное. Других пострадавших в результате крушения самолета нет.

В ролике можно заметить падение самолета, при этом некоторые детали отваливаются в воздухе. Другие кадры показывают, как к месту, где разбился F-22, едут несколько пожарных машин.

Пока командование начало расследование инцидента, но возможные причины аварии не сообщаются.

Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22. Это одно из старейших авиационных соединений ВВС США, оно участвовало в обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме. В начале 2000-х эскадрилья стала первым подразделением для подготовки летчиков для пилотирования F-22, первых на тот момент истребителей пятого поколения.