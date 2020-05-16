Под Парижем задержали одного из организаторов геноцида в Руанде

Во Франции арестовали Фелисьена Кабуга, который является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Руанде в 1990-их, передает Deutsche Welle.

По данным французской прокуратуры и полиции, 84-летнего Кабуга задержали утром в субботу, 16 мая, в окрестностях Парижа.

Он жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем.

Кабуга является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в финансировании резни, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности.

В частности, Кабуга использовал радиостанцию, которой владел, для разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси, и распространения сообщений с целью подстрекательства к совершению преступлений против тутси.

Кабуга также является тестем бывшего министра планирования Руанды Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года, когда после атаки на самолет президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и президента Бурунди Сиприена Нтарьямира в стране произошел военный переворот. Новая власть, большинство в которой составляли представители племени хуту, обвинили другое племя - тутси - в причастности к гибели президентов.

Жертвами начавшихся атак на тутси за несколько месяцев стали от 750 тыс. до миллиона человек. В основном их убивали примитивным оружием - мачете или мотыгами, которые поставлял в том числе и Кабуга.

В июне 1994 года Кабуга, как и сотни тысяч других представителей народа хуту, опасавшиеся расправ со стороны Руандийского патриотического фронта, бежал в Заир, безуспешно, до этого, пытаясь въехать в Швейцарию. Считался одним из самых разыскиваемых беглецов на планете.