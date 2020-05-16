Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
ГлавнаяМир

Под Парижем задержали одного из организаторов геноцида в Руанде

Фелисьен Кабуга считался одним из самых разыскиваемых беглецов на планете.

Под Парижем задержали одного из организаторов геноцида в Руанде
Фелисьена Кабуга
Фото: https://fr.wikipedia.org

Во Франции арестовали Фелисьена Кабуга, который является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Руанде в 1990-их, передает Deutsche Welle.

По данным французской прокуратуры и полиции, 84-летнего Кабуга задержали утром в субботу, 16 мая, в окрестностях Парижа.

Он жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. 

Кабуга является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в финансировании резни, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности. 

В частности, Кабуга использовал радиостанцию, которой владел, для разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси, и распространения сообщений с целью подстрекательства к совершению преступлений против тутси.

Кабуга также является тестем бывшего министра планирования Руанды Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года, когда после атаки на самолет президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и президента Бурунди Сиприена Нтарьямира в стране произошел военный переворот. Новая власть, большинство в которой составляли представители племени хуту, обвинили другое племя - тутси - в причастности к гибели президентов.

Жертвами начавшихся атак на тутси за несколько месяцев стали от 750 тыс. до миллиона человек. В основном их убивали примитивным оружием - мачете или мотыгами, которые поставлял в том числе и Кабуга.

В июне 1994 года Кабуга, как и сотни тысяч других представителей народа хуту, опасавшиеся расправ со стороны Руандийского патриотического фронта, бежал в Заир, безуспешно, до этого, пытаясь въехать в Швейцарию. Считался одним из самых разыскиваемых беглецов на планете.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также