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"Гражданская платформа" заменила кандидата на выборах президента Польши

За должность президента будет бороться мэр Варшавы.

"Гражданская платформа" заменила кандидата на выборах президента Польши
Фото: EPA/UPG

Национальный совет партии "Гражданская платформа" выдвинул в президенты мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Он заменит Малгожату Кидаву-Блоньскую, которая отказалась от баллотирования.

Как сообщает "Укринформ", такое решение было принято на заседании руководства партии в пятницу, 15 мая.

У "Гражданской платформы" было два претендента на эту должность: Тшасковский и евродепутат, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. В результате многочасовых дискуссий предпочтение отдано 48-летнему руководителю польской столицы.

Тшасковский имеет довольно значительный политический опыт. Раньше он был депутатом Европарламента, заместителем министра иностранных дел, а также министром администрации и цифровых технологий.

Президентские выборы в Польше должны были состояться 10 мая, но их перезапустили из-за коронавируса. Теперь они могут состояться в конце июня или в июле. Новый срок президентских выборов в Польше будет объявлен в течение ближайшего времени.

Фаворитом выборов считается действующий президент Анджей Дуда.

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