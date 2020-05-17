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Умер основатель крупнейшего белорусского портала Юрий Зиссер

Ему было 59 лет.

Умер основатель крупнейшего белорусского портала Юрий Зиссер
Фото: https://news.tut.by

В Минске скончался основатель белорусского портала TUT.BY Юрий Зиссер. Об этом сообщается на сайте издания.

"После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат", - говорится в сообщении.

Ему было 59 лет.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу.

"Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер", - сказано в сообщении.

Юрий Зиссер родился во Львове. В 1980-их работал техником, затем инженером-программистом во Львовском политехническом институте, на Львовском почтамте и заводе "Биофизприбор". В 1987 году переехал в Минск. 

После образовательной поездки в США в 1999 году загорелся идеей создать белорусский Yahoo. В 2000 году с бесплатной почты стартовал портал TUT.BY, который за несколько лет стал одним из крупнейших новостных сайтов Беларуси.

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