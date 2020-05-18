За сутки в Украине 325 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 - летальных, 5 276 пациентов выздоровели.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
За прошедшие сутки зафиксировано 325 новых случаев (+1,8%). Лидерами по приросту стали Львовская область (47), Ровенская область (41) и Киев (41).
Украинские лаборатории провели 5 098 исследований методом полимеразной цепной реакции.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 733 случая;
- Волынская область - 625 случаев;
- Днепропетровская область - 843 случая;
- Донецкая область - 131 случай;
- Житомирская область - 564 случая;
- Закарпатская область - 901 случай;
- Запорожская область - 382 случая;
- Ивано-Франковская область - 1221 случай;
- Кировоградская область - 445 случаев;
- Киев - 2321 случай;
- Киевская область - 1224 случая;
- Львовская область - 1066 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 262 случая;
- Одесская область - 764 случая;
- Полтавская область - 264 случая;
- Ровенская область - 1167 случаев;
- Сумская область - 163 случая;
- Тернопольская область - 1081 случай;
- Харьковская область - 789 случаев;
- Херсонская область - 168 случаев;
- Хмельницкая область - 267 случаев;
- Черновицкая область - 2713 случаев;
- Черкасская область - 372 случая;
- Черниговская область - 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 18 мая в мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19. Число жертв превысило 315,2 тыс. человек.