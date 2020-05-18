За сутки в Украине 325 новых случаев коронавируса

Всего заболели 18 616 человек.

По состоянию на утро 18 мая в Украине 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 - летальных, 5 276 пациентов выздоровели.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

За прошедшие сутки зафиксировано 325 новых случаев (+1,8%). Лидерами по приросту стали Львовская область (47), Ровенская область (41) и Киев (41).

Украинские лаборатории провели 5 098 исследований методом полимеразной цепной реакции.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 733 случая;

Волынская область - 625 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 564 случая;

Закарпатская область - 901 случай;

Запорожская область - 382 случая;

Ивано-Франковская область - 1221 случай;

Кировоградская область - 445 случаев;

Киев - 2321 случай;

Киевская область - 1224 случая;

Львовская область - 1066 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 262 случая;

Одесская область - 764 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1167 случаев;

Сумская область - 163 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 789 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2713 случаев;

Черкасская область - 372 случая;

Черниговская область - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 18 мая в мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19. Число жертв превысило 315,2 тыс. человек.