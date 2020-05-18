За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ.

За прошедшие суки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в утренней сводке.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, в воскресенье, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил на Донбассе.