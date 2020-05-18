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Активисты пришли под офис Гордона в Киеве из-за интервью с Гиркиным и Поклонской

Интервью с Поклонской вышло 11 мая, интервью с Гиркиним - 18 мая.

Несколько десятков активистов вечером 18 мая пришли под офис Дмитрия Гордона в Киеве, чтобы выразить возмущение в связи с интервью журналиста с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и террористом, разыскиваемым Украиной и Нидерландами, Игорем Гиркиным.

Интервью с Поклонской вышло 11 мая, интервью с Гиркиним - 18 мая.

Активисты бросили в здание офиса несколько яиц, на тротуаре перед помещением сделали надписи и зажгли фаера.

На месте присутствует полиция, ситуация спокойная, сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Ранее интервью Гордона с сепаратистами в Офисе генерального прокурора назвали "ценной информацией".

В СБУ заявили, что проанализируют ситуацию.

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