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Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов

Военные из состава Объединенных сил не пострадали. 

Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

С начала 18 мая вооруженные формирования России трижды открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Среди военных Операции Объединенных сил никто не пострадал.

Неподалеку Богдановки противник использовал минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. Рядом с Тарамчуком враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Широкиного стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы подразделения украинских военных открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов.

Ситуация в районе проведения операции остается контролированной. Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил нет. 

Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

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