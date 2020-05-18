В Днепре начали раскопки церкви, где предположительно похоронен первый почетный гражданин города

В Днепре экспедиция Института археологии НАН Украины начала раскопки фундамента Лазаревской церкви, где предположительно похоронен почетный гражданин города, меценат и предприниматель Александр Поль.

Как сообщает Радио Свобода, долгие годы могила считалась утраченной. Раскопки продлятся два месяца.

Сейчас археологи работают на участке, где, как полагают, был храм. О месте расположения церкви свидетельствуют остатки фундамента на глубине 40 сантиметров.

Зимой нынешнего года мэрия и историки сообщили, что установили вероятное местоположение затерянной могилы Александра Поля - известного общественного и культурного деятеля, предпринимателя XIX века, первого почетного гражданина города. "В советское время его имя не упоминали: Поль как помещик-предприниматель был полузабытый, а место его захоронения утрачено", - отмечает издание.

До сих пор считалось, что остатки Лазаревской церкви, а соответственно и могилы Поля находятся под насыпным курганом в Севастопольском парке. Однако днепровский краевед Артем Костюк провел собственное исследование: наложил немецкий аэроснимок Люфтваффе с 1944 года на существующие карты и определил, что место нахождения церкви несколько иное - вблизи кургана.

Александр Поль (1832-1890) - украинский исследователь-археолог, краевед, предприниматель, меценат, активный общественный деятель, 15 лет отдал детальному изучению железных руд Кривого Рога и доказательству их промышленного значения.