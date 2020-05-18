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Шмыгаль спрогнозировал возобновление авиасообщения в июне

Межгородское сообщение будет возобновлено- с 3-го этапа ослабления карантина.

Шмыгаль спрогнозировал возобновление авиасообщения в июне
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне, межгородского сообщения - с 3-го этапа ослабления карантинных мер.

Об этом глава Кабмина заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Межгородское сообщение можно будет возобновить с 3 этапа... авиасообщение, в том числе международное, возобновится, вероятно, в июне. Но необходимо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь, открыть аэропорты и не иметь куда вылететь - это не возобновление авиасообщения, необходимо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, европейские страны заявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня.

"До этого, даже если будем разрешать, неизвестно куда будет лететь", - резюмировал он.

Как сообщалось, Кабмин намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Также правительство готово разрешить работу детских садов, общественного транспорта, гостиниц и проведение богослужений.

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