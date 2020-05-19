Люстрированный сумской прокурор выиграл суд о восстановлении в должности

Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрацию бывшего заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева.

Согласно решению суда от 19 мая, Андреев должен быть немедленно восстановлен в должности, а прокуратура Сумской области обязана выплатить ему 1,157 млн гривен за "время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года".

Суд также обязал Офис генерального прокурора отозвать из Министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.

Напомним, что в 2014 году Андреев вместе с прокурором Сумской области Владимиром Петровым был уволен из органов прокуратуры с лишением права занимать должности сроком на 10 лет на основании закона Украины "Об очищении власти".