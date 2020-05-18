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ГлавнаяПраво

ВАКС отменил заочный арест министра доходов и сборов правительства Азарова

Александр Клименко был заочно арестован в августе прошлого года. 

ВАКС отменил заочный арест министра доходов и сборов правительства Азарова
Александр Клименко
Фото: www.donbass.ua

Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего министра доходов и сборов. Об этом сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис, пишет "Радио Свобода".

Чемерис не назвала фамилию министра, однако СМИ известно, что речь идет об Александре Клименко, который занимал должность в правительстве Николая Азарова. 

"Причину такого решения представительница суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, суд объявил только результативную часть. Полный текст решения, в том числе мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже", - уточнили в СМИ.

Отмечается, что в Офисе генпрокурора пока решение суда не комментировали. 

Напомним, что в августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могли передать в суд.

Главная военная прокуратура завершила заочное расследование против Клименко еще в апреле 2017 года.

Расследованием установлено, что подозреваемый в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, в состав которой входил Клименко, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Сейчас дело находится на стадии ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства.

Напомним, Клименко и еще 51 экс-работник Министерства доходов и сборов являются подозреваемыми по еще одному делу - о "налоговых площадках". Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 104 миллиарда гривен.

Это дело в марте 2019 года ушло в суд.

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