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ГлавнаяПраво

Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в одесском колледже

Она оставила без надзора обогреватель, из-за которого началось возгорание. 

Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в одесском колледже
Фото: Думская

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения заведующей отделения Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, которая подозревается в нарушении требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"По версии следствия, 4 декабря 2019 женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла двери и оставила без надзора электроприбор, вследствие аварийного режима работы которого произошел пожар, который привел к гибели 16 человек", - говорится в сообщении.

Подозреваемой назначили круглосуточный домашний арест. Отмечается, что постановление судьи пока не вступило в силу. 

Напомним, что 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение в служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.

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