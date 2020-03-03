Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
ГлавнаяПраво

Конституционный суд не принял решения относительно закона о люстрации

Закон будут рассматривать на следующих заседаниях. 

Конституционный суд не принял решения относительно закона о люстрации
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный суд Украины не завершил рассмотрение соответствия Конституции закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", - говорится в результатах пленарного заседания.

Закон о люстрации рассматривали на закрытой части пленарного заседания. Дата следующего заседания по этому вопросу не объявлена. 

Напомним, что 2 марта стало известно о запланированном рассмотрении конституционности отдельных пунктов закона "Об очищении власти"

Рассмотрение законности люстрации запланировали накануне внеочередного парламентского заседания, созванного Владимиром Зеленским. Оно начнется 4 марта в 16:00, на нем рассмотрят кадровые вопросы, в том числе и касающиеся Кабинета министров. 

Подробнее о ротации Кабмина и том, почему закон о люстрации является преградой для назначения на новую должность Сергея Тигипко, читайте в материале шеф-редактора Lb.ua Сони Кошкиной (Пере)загрузка

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также