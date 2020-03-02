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ГлавнаяПраво

Нардепа Киву вызвали на допрос для вручения подозрения

Это связано с потасовкой, которая произошла в январе в ресторане на Крещатике. 

Нардепа Киву вызвали на допрос для вручения подозрения
Фото: facebook.com/kivailya

Народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ему письменного сообщения о подозрении.

Он должен явиться в ГБР в 14:00 2 марта, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

"22 января 2020 генеральный прокурор по заявлению потерпевшего открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины", – говорится в сообщении.

Офис генпрокурора также опубликовал фото повестки о вызове. 

Напомним, 22 января в ресторане на Крещатике произошла потасовка при участии народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы. 

Михаил Майман, с которым подрался Кива, описывает инцидент так: "В 12 часов дня был в кафе Mocco. С друзьями сидели, никого не трогали. Сзади меня сидел Илья Кива, который, когда увидел меня, попросил остановиться в грубой форме. Он подошел ко мне, ударил головой в нос и сказал, что отрежет голову и загонит милицией. Я не сдержался, оттолкнул его от себя".

Он добавил, что знает Киву еще по войне на Донбассе и считает его не соответствующим звания народного депутата.

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