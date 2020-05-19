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Кличко сообщил, что общественный транспорт будет перевозить не больше 50% количества пассажиров, на которое он рассчитан

При этом Антимонопольный комитет будет рассматривать каждый случай необоснованного повышения тарифов перевозчиками. 

Кличко сообщил, что общественный транспорт будет перевозить не больше 50% количества пассажиров, на которое он рассчитан
Фото: Макс Требухов

В Киеве общественный транспорт в условиях карантина будет перевозить не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан", - сказал он.

При этом, по словам мэра, частные перевозчики, которые возобновят работу после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд. 

У городской власти нет полномочий согласовывать тарифы маршруток, однако Кличко заявил, что мэрия будет обращаться в Антимонопольный комитет, если частные перевозчики попробуют необоснованно сформировать новые тарифы.

Кличко добавил, что контроль за количество пассажиров будет осуществлять полиция и муниципальная охрана. Во время рейсов водители и кондукторы обязаны находиться в масках или респираторах, это правило распространяется и на пассажиров. 

Кроме того, всем сотрудникам компании-перевозчика каждый день будут измерять температуру. Лица с температурой выше 37,2 или признаками ОРЗ допускаться не будут. 

Напомним, что 18 мая Минздрав опубликовал проект рекомендаций относительно возобновления и условий пассажирских перевозок в общественном транспорте в условиях карантина. 

Согласно с ним, в одном транспортном средстве максимальное количество пассажиров должно ровняться числу сидячих мест. Для межобластных перевозок в области, где нет смягчения карантина, количество пассажиров не должно превышать 50% от числа сидячих мест.

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