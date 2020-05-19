Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая

С 22 мая в Украине будет введен адаптивный карантин. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Каждый этап смягчения карантинных ограничений будет проходить за 10 дней.

"Мы внедряем три критерия относительно заболеваемости коронавирусом. Это заболеваемость за семь дней на 100 000 населения, заполненность мест в больницах, где лечат COVID-19 - она должна не превышать 50%, еще один критерий - количество тестов в каждом регионе", - объяснил он.

Степанов добавил, что регион может перейти к следующему этапу смягчения карантина, если он соответствует всем критериям. Этапы будут вводиться 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня.

"Если мы говорим о 22 мая, то мы видим смягчения, которые будут происходить - возобновление работы городского и пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий, но при соблюдении противоэпидемических ограничений", - добавил он.

В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.

Напомним, что первый этап смягчения в Украине начался с 12 мая. Были открыты парки, скверы, парикмахерские, салоны красоты летние площадки кафе и ресторанов.