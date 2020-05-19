За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом

Это самый низкий суточный прирост за последнее время.

За 18 мая в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый низкий суточный показатель за последние несколько недель. Умерли 13 человек, выздоровели еще 356, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

"Это уже второй раз за время пандемии, когда количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где зафиксировали 2 742 случая заражения, в том числе 29 за сутки. В Киеве заболели 2 359 человек, из них 38 случаев подтвердили за 18 мая.

В Киевской области заболел еще 21 человек, в целом обнаружено 1 245 случаев. В Ивано-Франковской области заболели 1 235 человек, из них 14 за сутки.

Всего, по данным СНБО, в Украине 12 696 активных больных, подозрений на COVID-19 - 47 174. За все время эпидемии коронавируса в Украине умерли 548 человек, выздоровели - 5 632.

Напомним, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в 50% случаев заражения коронавирусом в Украине источник инфицирования человека неизвестен.

Он объяснил, что неустановленный тип передачи инфекции - это когда не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем контактировал, или если он находился в местах массового скопления людей, где мог быть заболевший.