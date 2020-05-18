Исследования 2020: найден новый способ лечения инконтиненции

Стрессовое недержание мочи — недооцененная проблема, которая встречается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. Степень заболевания может быть легкой или тяжелой, когда больной вынужден пользоваться подгузниками. Чтобы не оказаться в неловком положении, пациенты могут использовать одноразовые памперсы Тена вместо обычного повседневного белья. Но на этом этапе болезни пациенты лишены многих радостей жизни.

Инновационный метод лечения стрессового недержания мочи

В 2020 году врачи из Китайской академии медицинских наук в Пекине изучили безопасность и эффективность стимуляции акупунктурных точек специальными электродами. Исследование проводилось в два этапа и без коммерческого финансирования.

Из 384 участниц 24% были старше 60 лет. За шесть недель терапии у 57,3% пожилых больных и 60,7% добровольцев из младшей группы частота эпизодов непроизвольного мочеиспускания снизилась на 50%. Аналогичные выводы были сделаны врачами на 16 и 28 неделе. С неблагоприятными последствиями столкнулись 2,17% пожилых и 1,37% молодых пациенток, но ни один из них не был серьезным.

Омоложение патологии

Согласно статистике, не менее 3 миллионов украинцев страдают от инконтиненции. Урогенитальные нарушения встречаются у многих молодых людей: среди пациенток 47% — девушки репродуктивного возраста.

Компания Essity, известная в Украине как производитель памперсов Тена, также отмечает повышение спроса на одноразовое белье для подвижных людей. Чтобы помочь им сохранять активность, разработчики создают незаметные под одеждой модели, которые дышат, нейтрализуют запах, быстро впитывают и удерживают влагу. Необходимо только подобрать тип изделия с учетом размера — обхвата бедер и талии.

Продукция бренда не решает основную проблему, но помогает избежать дискомфорта, стеснения и повышает качество жизни. Купить упаковку памперсов Тена можно с бесплатной доставкой по всей стране — на сайте panama.ua подробно описаны преимущества онлайн-заказа.