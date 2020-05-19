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В Киеве за сутки обнаружили 38 случаев заболевания COVID-19, выздоровел еще 61 человек

Общее количество заболевших в столице - 2359. 

В Киеве за сутки обнаружили 38 случаев заболевания COVID-19, выздоровел еще 61 человек
Фото: EPA/UPG

За 18 мая в Киеве подтвердили 38 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - восемь медиков. Всего обнаружено 2359 случаев заболевания, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что за сутки умерли три пациента с COVID-19.

Среди тех, кто заболел за прошлые сутки, 23 женщины возраста от 29 до 87 лет, две девочки 2-3 лет, 12 мужчин от 24 до 58 лет и девятилетний мальчик.

"Выздоровел за сутки 61 пациент, всего вирус побороли 285 жителей Киева. Хочу отметить, что в стационарах больниц Киева от коронавируса умерли 52 человека", - сообщил Кличко.

58% умерших от коронавируса были старше 65 лет. 25% - в возрасте 50-64 лет. 15% умерших - люди до 49 лет, 2% - от 18 до 29 лет.

Напомним, что за 18 мая в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый низкий суточный показатель за последние несколько недель.

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