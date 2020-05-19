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Рестарт итальянской Серии А вновь откладывается

Возобновление чемпионата не состоится 13 июня.

Рестарт итальянской Серии А вновь откладывается
Джузеппе Конте
Фото: corriere

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, в котором есть пункт о том, что "Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня", уверяет Football Italia.

Таким образом, рестарт сезона в Серии А, который был намечен на 13 июня, не состоится.

Кроме того, между специальным комитетом правительства Италии и руководством Серии А существуют разногласия по утверждению медицинского протокола для проведения футбольных матчей.

Главным спорным моментом остается порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба. По нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на двухнедельный карантин.

В свою очередь, клубы настаивают на алгоритме, по которому в подобной ситуации на карантин отправлялся бы только футболист/представитель тренерского штаба.

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