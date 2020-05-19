Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США призвало не использовать это лекарство вне больниц.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в понедельник рассказал, что начал принимать гидроксихлорохин, чтобы не заразиться коронавирусом.

"Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день", - цитирует президента США "Голос Америки".

Несколько недель назад президент Трамп рекламировал препарат как потенциальное лекарство от коронавируса. Однако последующие исследования продемонстрировали, что гидроксихлорохин не помогает.

На прошлой неделе в британском медицинском издании The BMJ опубликовали данные двух клинических испытаний - французского и китайского. Они показали, что препарат бесполезен как для больных в тяжелом состоянии, так и для инфицированных с легкими симптомами или симптомами средней тяжести.

Как сообщает RFI, во французском исследовании участвовал 181 пациент с коронавирусом. У всех участников этого исследования была пневмония, им требовалась кислородная терапия, но они не были в реанимации при поступлении в стационар. Часть из них принимала гидроксихлорохин каждый день. Ученые выяснили, что прием противомалярийного лекарства не снижает ни риск попадания в реанимацию, ни риск летального исхода у "тяжелых" больных.

Ранее сообщалось, что врачи из Марселя провели исследование, в рамках которого пациенты с коронавирусом успешно прошли курс лечения препаратом от малярии - хлорохином. В рамках исследования из 36 пациентов 20 получили данный препарат. Через шесть дней 70% пациентов, принимавших хлорохин, считались излеченными, то есть вирус больше не обнаруживался в образцах крови.

Напомним, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей. Эффективность гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявляло, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет. FDA призвало не использовать это лекарство вне больниц.