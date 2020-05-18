Из-за новой вспышки COVID-19 в Китае под карантин попали более 100 млн человек

В провинции Цзилинь было зафиксировано в общей сложности всего 127 случаев коронавируса.

Власти китайской провинции Цзилинь ввели строгие меры изоляции из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

Под карантин попали около 108 млн человек, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в провинции было зафиксировано 34 новых случая заражения COVID-19. В Цзилине приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

В одном из городов повинции - Шулане - власти намерены заблокировать все жилые комплексы в городе, где проживают люди с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него.

Только одному человеку из каждой семьи, проживающей в таких ЖК, будет разрешено покидать квартиру каждые два дня на два часа для того, чтобы купить самое необходимое.

Bloomberg также отмечает, что в провинции Цзилинь было зафиксировано в общей сложности всего 127 случаев коронавируса. В то же время в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения новой инфекции, зарегистрировали 68 тыс. случаев инфицирования.

Ранее в понедельник китайские власти сообщили, что в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 18 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 954 активных случая заражения, из них 1 704 ввезенных из-за границы.