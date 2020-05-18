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Более 120 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса

Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Более 120 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса
Фото: EPA/UPG

Страны Европейского Союза и Австралия призывают к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса.

Уже 122 страны, включая Украину, Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию, поддержали это предложение накануне открывающейся в понедельник Всемирной ассамблеи здравоохранения, отмечает в понедельник, 18 мая, британская газета The Guardian.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них".

Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.

Напомним, ранее Китай отказался допустить экспертов ВОЗ к расследованию возникновения инфекции. Власти страны заявили, что считают более важной задачей победить пандемию, а не направлять международных специалистов для расследования обстоятельств появления вируса.

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