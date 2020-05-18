МИД принял копии верительных грамот от госпожи посла Азербайджана в Украине

Стороны договорились о политических консультациях в формате видеоконференций.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенной Чрезвычайной и Полномочной госпожи посла Азербайджанской Республики в Украины Эльмиры Ахундовой. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны отметили активный характер украинско-азербайджанского стратегического партнерства и сотрудничество в противодействии распространению COVID-19.

"Особенное внимание собеседники уделили перспективам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Также стороны достигли договоренности организовать политические консультации между МИД Украины и Азербайджана в формате видеоконференции.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Республики Сербия Ацы Йовановича, Республики Куба госпожи Натачи Диас Агилеры и Республики Казахстан Дархана Амановича Калетаева.