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МИД принял копии верительных грамот от госпожи посла Азербайджана в Украине

Стороны договорились о политических консультациях в формате видеоконференций. 

МИД принял копии верительных грамот от госпожи посла Азербайджана в Украине
Фото: mfa.gov.ua

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенной Чрезвычайной и Полномочной госпожи посла Азербайджанской Республики в Украины Эльмиры Ахундовой. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны отметили активный характер украинско-азербайджанского стратегического партнерства и сотрудничество в противодействии распространению COVID-19.

"Особенное внимание собеседники уделили перспективам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. 

Также стороны достигли договоренности организовать политические консультации между МИД Украины и Азербайджана в формате видеоконференции.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Республики Сербия Ацы Йовановича, Республики Куба госпожи Натачи Диас Агилеры и Республики Казахстан Дархана Амановича Калетаева.

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