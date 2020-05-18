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Испания намерена в конце июня открыть границы для туристов из ЕС

До 24 мая в стране действует режим ЧП.

Испания намерена в конце июня открыть границы для туристов из ЕС
Фото: joinup.ua

Испания намерена в конце июня открыть отдельные курортные регионы для туристов из стран Евросоюза.

Речь идет об испанских регионах, наименее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Пока власти страны называют в качестве перспективных Балеарские и Канарские острова.

Об этом в понедельник заявил министр туризма Хосе Луис Абалос, передает DW.

По его словам, к тому времени будет снято большинство действующих сейчас ограничений. В частности, в настоящее время все въезжающие в Испанию иностранцы должны провести на карантине две недели.

Доходы от туризма составляют 12 процентов ВВП страны. Объединение туристических фирм Испании ранее сообщило, что убытки отрасли в нынешнем году составят от 93 до 124 миллиардов евро даже в том случае, если границы страны откроются в конце июня.

Как сообщалось, чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 в Испании решили продлить в четвертый раз - до 24 мая.

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