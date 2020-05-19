Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын российского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России - СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко. Информацию об этом РБК подтвердила пресс-служба компании.

Прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8%) СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию, пишет издание.

В 2018 году Рашевский вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние было оценено в $550 млн. Солженицын будет совмещать две должности: он сохранит текущий пост главы «дочки» СУЭК - «Сибирской генерирующей компании».

Перестановки могут быть вызваны невыполнением производственной программы СУЭКа, утверждает один из источников РБК.

Степан Солженицын закончил Массачусетский технологический институт (MIT) и Гарвард. Работал в Нью-Йорке экспертом по энергетике, экологии и градостроительству. С 2004 года работал в консалтинговой компании McKinsey & Company. Там отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения, консультировал энергетические компании и регулирующие организации по вопросам структурных изменений в отрасли. В 2018-м возглавил «Сибирскую генерирующую компанию».

СУЭК - один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок России и на экспорт. Добыча СУЭК снизилась в 2019 году на 4% и составила 106,2 млн т. Выручка сократилась на 9%, до $7,5 млрд. При этом чистая прибыль упала на 39,3% - до $706 млн, следует из финансовой отчетности компании.

Александр Солженицын, знаменитый писатель и общественный деятель, был одним из самых активных и последовательных критиков политического строя СССР. За диссидентскую деятельность в 1974 году он был обвинен в измене Родине, лишен советского гражданства и выслан из СССР. Вернуться в Россию он смог лишь в 1994 году.

Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе, присужденной ему в 1970 году "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы".