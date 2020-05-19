После возобновления работы метро в Киеве пассажиры еще месяц смогут пользоваться старыми жетонами
После возобновления работы метро в Киеве пассажиры еще месяц смогут пользоваться старыми жетонами
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
ГлавнаяМир

Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля

Обе стороны работают над тем, чтобы создать все необходимые условия для пассажиров.

Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля
Фото: Сергей Нужненко Гия Церцвадзе, суд, акция, в поддержку, азов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, стороны обсудили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между странами.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по другим направлениям в сфере инфраструктуры и транспорта.

Турнава сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Она также подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, "как только это будет возможно".

Криклий, в свою очередь, заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Следовательно, украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.

Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов.

Напомним, с 17 марта  Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Ранее немецкая авиакомпаня Lufthansa заявила, что намерена возобновить рейсы из Киева во Франкфурт с июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также