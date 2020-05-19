Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, стороны обсудили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между странами.
Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по другим направлениям в сфере инфраструктуры и транспорта.
Турнава сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Она также подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, "как только это будет возможно".
Криклий, в свою очередь, заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Следовательно, украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.
Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов.
Напомним, с 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Ранее немецкая авиакомпаня Lufthansa заявила, что намерена возобновить рейсы из Киева во Франкфурт с июня.