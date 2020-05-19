Грузия готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля

Обе стороны работают над тем, чтобы создать все необходимые условия для пассажиров.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, стороны обсудили возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между странами.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по другим направлениям в сфере инфраструктуры и транспорта.

Турнава сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Она также подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, "как только это будет возможно".

Криклий, в свою очередь, заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения. Следовательно, украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты.

Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов.

Напомним, с 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Ранее немецкая авиакомпаня Lufthansa заявила, что намерена возобновить рейсы из Киева во Франкфурт с июня.