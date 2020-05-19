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​Хакеры похитили данные 9 млн клиентов британского лоукостера EasyJet

У преступников оказались электронные адреса и истории поездок, а также данные более чем 2 тыс. кредитных карт.

​Хакеры похитили данные 9 млн клиентов британского лоукостера EasyJet
Фото: alexcheban.livejournal.com

Британская авиакомпания EasyJet подверглась хакерской атаке - злоумышленники получили доступ к информации о 9 миллионах клиентов.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в руках хакеров оказались электронные адреса и истории поездок, а также данные более чем 2 тыс. кредитных карт.

В компании также заявили, что что как только взлом был замечен, доступ к данным перекрыли, и пока нет свидетельств того, что украденную информацию как-то использовали. Тем не менее, EasyJet сообщила о произошедшем клиентам, чьи данные были похищены.

О происшествии компания также уведомила британские спецслужбы, отвечающие за информационную безопасность.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили об утечке данных более тысячи сотрудников.

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