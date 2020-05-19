Всемирная ассамблея здравоохранения ​приняла резолюцию о коронавирусе

Документ призывает проверить, какие меры приняли страны мира для борьбы с пандемией.

Участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры приняли разные страны мира для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Резолюция призывает как можно скорее провести беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на COVID-19. В документе не упоминается Китай и нет призыва выяснить происхождение вируса.

Ни одна из стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не высказала возражений по поводу резолюции. Документ был внесен Евросоюзом при поддержке еще более 100 стран.

Напомним, распространение коронавируса началось в Китае в конце 2019 года. Власти страны заявили, что инфекция имеет естественное происхождение. ВОЗ придерживается такого же мнения.

Власти США выдвигали версию о том, что коронавирус мог случайно "сбежать" из Института вирусологии в китайском городе Ухань. О существовании доказательств в пользу этой версии заявляли, в частности, президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Власти КНР призвали США не политизировать ситуацию с пандемимей. Тем не менее, Китай отказался допустить экспертов ВОЗ к расследованию возникновения инфекции. Власти страны заявили, что считают более важной задачей победить пандемию, а не направлять международных специалистов для расследования обстоятельств появления вируса.