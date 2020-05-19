В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу

Суточный прирост новых случаев составил всего 1,4%.

Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу.

Об этом он сказал на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Президенту сообщили, что в стране за сутки заболели 260 человек (+1,4%), а выздоровели – 356 (+6,7%).

"Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность", – ответил на это Зеленский.

Напомним, что 20 мая на заседании Кабинета министров будет объявлен второй этап смягчения карантина в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство готово разрешить работу детских садов, общественного транспорта, гостиниц и проведение богослужений.

Следующие этапы смягчения карантина предварительно запланированы на 1 июня, 10 июня и 21 июня.

В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также