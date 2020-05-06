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​Власти КНР заявили, что главное - победить коронавирус, а не направлять экспертов для выяснения причин его возникновения

Ранее Китай отказался допустить представителей ВОЗ к расследованию.

​Власти КНР заявили, что главное - победить коронавирус, а не направлять экспертов для выяснения причин его возникновения
Фото: EPA/UPG

Власти КНР считают более неотложной задачей победить пандемию коронавируса COVID-19, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса.

Об этом заявил на онлайн-брифинге постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй, передает "Интерфакс-Украина".

"Высший приоритет сейчас - сконцентрироваться на борьбе с эпидемией, пока мы не добьемся окончательной победы", - ответил он на вопрос, следует ли экспертам Всемирной организации здравоохранения ожидать приглашения в Китай для расследования деталей животного происхождения вируса.

"По поводу, будет ли такое приглашение и в какой форме, нам нужно, чтобы были верно расставлены приоритеты, и с другой стороны, нам нужна правильная атмосфера", - пояснил Чэнь Сюй.

Он заявил, что в нынешних обстоятельствах необходимо правильно распределять ресурсы, а также "вести гонку со временем" для спасения как можно больше жизней. "Речь не о том, что мы не терпим каких-либо расследований, изысканий или оценок", - добавил Чэнь Сюй.

Он также назвал "абсурдными и смехотворными" попытки политизировать проблему коронавируса.

Напомним, Китай отказался допустить экспертов ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса. Ранее ВОЗ отрицала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Сообщалось, что вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории.

Лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом "Пяти глаз" ("Five Eyes"), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в провинции Ухань в конце 2019 года.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане. Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или случайным.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии.

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