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AP: Китай замалчивал данные о коронавирусе, чтобы запастись масками

Американцы заметили атипичные данные в торговле средствами индивидуальной защиты.

AP: Китай замалчивал данные о коронавирусе, чтобы запастись масками
Фото: EPA/UPG

В США считают, что Китай замалчивал данные о коронавирусе, чтобы выиграть время и запастись средствами индивидуальной защиты. Об этом пишет AP со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS).

В документе, которые имеет гриф "для служебного пользования", утверждается, что китайские власти почти весь январь умышленно скрывали от мира серьезность угрозы коронавируса. В это же время Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения.

Эти действия власти Китая тоже пытались скрыть, "отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных".

По данным DHS, с вероятностью 95% Китай отклонился от нормы в закупке и продаже медицинских масок, халатов и перчаток.

Напомним, что вспышка нового коронавируса началась на территории Китая в конце 2019 года. Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о новой болезни только 31 декабря 2019 года, а ее возбудителя определили как новый коронавирус 8 января.

Западные спецслужбы считают, что Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января.

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