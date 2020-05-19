Тревожный сигнал для РПЛ: в составе московского "Динамо" выявлено 6 положительных проб на COVID-19

В футбольном клубе московского "Динамо" тестирование выявило Covid-19 у трех футболистов - Дэвида Сангаре, Романа Евгеньева и Сильвестра Игбуны, тренера вратарей, а также директора медицинского департамента, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее был госпитализирован председатель совета директоров столичного клуба Юрий Соловьев.

Завтра динамовцы в полном составе пройдут еще один тест на коронавирус.

После этого будет принято решение о дальнейших шагах по возобновлению тренировочного процесса.

Добавим, что единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены в московском "Локомотиве" (Джефферсон Фарфан) и казанском "Рубине" (Константин Плиев).

Напомним, в Российской Премьер-лиге пока не приняли решения по возобновлению чемпионата. Предварительно 23-й тур запланирован на 21 июня.

Командам осталось провести 8 туров. С большим отрывом лидирует "Зенит", опережающий "Локомотив" на 9 очков.