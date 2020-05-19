Украинская жена экс-главного тренера "Шахтера" объяснила решение перебраться в Рим

Фото: laroma24.it Паулу Фонсека и Екатерина Остроушко

Жена главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки Екатерина Остроушко рассказала о подробностях принятия решения об уходе португальского специалиста из донецкого "Шахтера".

"Мы приняли решение о переезде в Рим вместе. Это было сложно, но я считала, что смена обстановки сделает нас счастливее, и я до сих пор так думаю. Если бы мне пришлось уезжать из Украины, то я бы точно выбрала Рим. Для меня это идеальный город", - цитирует Остроушко La Roma 24.

"Нас все устраивало в Украине. Паулу добился спортивных успехов, у меня была работа, которую я очень любила. Но я поняла, что моему мужу нужны новые испытания. Он должен был сделать следующий шаг. Когда позвонили из Ромы, наш сын едва родился, и мы только переехали в новый дом. Решение было принято очень быстро, у меня даже не было времени для того, чтобы разобрать наши вещи", - откровенно призналась украинка.

Напомним, что на момент знакомства с Фонсекой Остроушко возглавляла пресс-службу президента донецкого клуба Рината Ахметова.

В марте прошлого года в их семье родился сын.