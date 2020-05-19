Экс-хавбек "Шахтера" назвал самые сложные выездные матчи в Английской Премьер-Лиге

Бразильский легионер "Манчестер Юнайтед" Фред с нетерпением ждет рестарта Английской Премьер-Лиги. В том числе, матчей за приделами "Олд Траффорд".

При этом экс-игрок донецкого "Шахтера" из самых сложных площадок в Англии выделил клубы на северо-западе, независимо от того, было ли это "Манчестерское дерби" или поездка в Мерсисайд.

"Играть в Ливерпуле всегда сложно, будь то матч против "Ливерпуля" или "Эвертона". Местные болельщики сильно давили на меня.

Дерби с "Сити" - тоже непростые матчи, с более враждебной атмосферой. Но наши болельщики всегда присутствуют, даже на выездных матчах, и это в итоге помогает нам", - цитирует Фреда Sport Witness.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ 27-летний Фред сыграл в 23 матчах за МЮ.