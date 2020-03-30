Лоукостер EasyJet прекратил полеты из-за пандемии

Британский лоукостер EasyJet полностью прекратил полеты из-за пандемии коронавирусной болезни.

"В результате беспрецедентных ограничений на поездки, введенных правительствами в ответ на пандемию коронавируса, и введения карантина во многих европейских странах, easyJet поставила на прикол весь свой парк воздушных судов", - сказано в заявлении компании.

Решение вступает в силу с понедельника, 30 марта.

"Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, чтобы сократить издержки и некритические расходы на всех уровнях и помочь смягчить воздействие коронавируса", - заявили в EasyJet.

Авиакомпания заявила, что на данном этапе не может назвать дату возобновления коммерческих рейсов.

Сотрудников отправляют в двухмесячный отпуск с 1 апреля с сокращением жалованья на 20%.

Напомним, что резкое сокращение перевозок уже начало приводить к банкротствам авиакомпаний. Первой жертвой коронавируса стала британская авиакомпания Flybe.