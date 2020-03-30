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В Раде зарегистрировали законопроект Шмыгаля об изменениях в госбюджет на 2020 год

Документ был получен 29 марта. 

В Раде зарегистрировали законопроект Шмыгаля об изменениях в госбюджет на 2020 год
Фото: focus.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год". Эта информация размещена на сайте парламента, текст законопроекта пока не опубликован.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Документ был получен и передан на рассмотрение руководства 29 марта. 

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

В обновленном тексте поправок, текст которых есть в распоряжении LB.ua, Кабмин предложил ВР увеличить дефицит годового бюджета в 3 раза - с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Предполагается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен (в том числе по общему фонду - почти на 122 млрд гривен), а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,263 трлн гривен (в том числе по общему фонду - на 80 млрд гривен).

Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.

Документ предусматривает создание Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни. Фонд будет финансировать противоэпидемические меры, доплаты медработникам, помощь пенсионерам.

Кабинет министров также предлагает до конца года наполовину урезать зарплаты некоторым сотрудникам бюджетных учреждений (тем, кто получает больше 10 минимальных зарплат).

Напомним, что об урезании зарплат сообщил премьер Денис Шмыгаль. По его словам, в 2 раза меньше будут получать те, кто зарабатывает более 47 000 гривен и не задействован в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне. 

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